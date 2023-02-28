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Окупанти посилили мародерство в Херсонській області: переважно крадуть транспорт

Ілюстративне фото: окупанти посилили мародерство в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни стали активніше займатися мародерством. Вони переважно намагаються вкрасти транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, зараз таке мародерство, зокрема, спостерігається у місті Олешки Херсонської області.

"Особливим об'єктом уваги загарбників є транспортні засоби", - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" заявляли, що окупанти намагаються посунутися з лівобережжя Херсонської області ближче до Криму.

Також ми писали, що росіяни перекинули своїх строковиків з Челябінської області до Криму. Там вони риють окопи.

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Херсонська областьМародерствоГенштаб ВСУВійна Росії проти України