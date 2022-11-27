Окупанти пошкодили вже десятки тисяч цивільних і сотні інфраструктурних об'єктів, - МВС

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення вже пошкодили близько 32 тисяч цивільних і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі телемарафону.
"На сьогоднішній день нараховано близько 32 тисяч подібних об'єктів, які зазнали уражень від снарядів РФ. У першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів - військові об'єкти", - сказав посадовець.
Єнін також зазначив, що загарбники мають намір продовжувати обстрілювати й об'єкти критичної інфраструктури. Вже попали під удар росіян - 700 - аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції і тому подібне.
"Окупанти досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться", - додав заступник глави МВС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові ракетні удари по території України.
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