Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", - написав чиновник.

За його словами, в області вже організували штаб для ліквідації наслідків інциденту. На місці працюють усі профільні служби.

При цьому всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити пізніше.

Зазначимо, що аміак - це безбарвний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи. Він викликає сльозоточення, кашель, біль у горлі та труднощі з диханням.

Оновлено 22:30

За словами голови Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бесєдіна, загрози для мешканців району немає.

"Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрям вітру в даний час - у бік окупованої території. На цей час за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі", - розповів він.

Цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він зазначив, що у Кучерівці, Петропавлівці та Синьківці, які знаходяться ближче до кордону з Росією, продовжуються виміри.

При цьому, за даними синоптиків, загрози для Харкова немає, оскільки вітер зараз дме у бік Донецької області.

Обстріли Харківської області

Останнім часом у Харківській області фіксують посилення російських обстрілів. Зокрема, сьогодні окупанти вдарили по Балаклії, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Ще вісім отримали поранення.

При цьому Синєгубов розповів, що місцева влада зараз приймає рішення про примусову евакуацію дітей та дорослих з прикордонних населених пунктів, де погіршується ситуація з обстрілами.