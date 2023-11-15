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Окупанти пошкодили газопровід у Харківській області

Фото: окупанти пошкодили газопровід у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського обстрілу у Харківській області пошкоджено газопровід середнього тиску. Понад 300 жителів залишилися без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"У Харківській області обстрілом пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишалися понад 300 споживачів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі більшість споживачів уже з блакитним паливом. 

Водночас газовики повернули газ у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без блакитного палива.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

 

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