Окупанти порушують права мобілізованих у Криму, а ЗСУ збивають "Калібри", - Генштаб

Протягом доби, 18 лютого, російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість із них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог надалі зосереджується на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка Харківської області; Білогорівка, Краснополівка та Кремінна - Луганська область; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське та Часів Яр у Донецькій області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певні підрозділи у прикордонних з Україною районах, проте його наступальні угруповання не виявлено. Протягом доби ворожі обстріли зазнали районів 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякине, Рижівку, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілку та Червоне Перше у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ та Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Краснополівка, Кремінна, Діброва та Білогорівка в Луганській області та Роздолівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілу зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Залізнянське, Бахмут, Годинник Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це – Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Ненудне у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки отримали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка та Білогір'я.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Берегове Херсонської області.

На тимчасово окупованій території Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців.

Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-яких перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно посилати їм їжу та особисті речі; Використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони Російської Федерації на звернення громадян аж ніяк не реагує.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, що російські окупанти 17 лютого продовжували наступати на п'яти напрямках. Водночас вразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу C-300.

Російські військові продовжують зазнавати значних втрат у Херсонській області, а ЗСУ атакували позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

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