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Оккупанты из порта Бердянска вывозят на баржах украинскую пшеницу, - Генштаб

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Бердянск, Четверг 16 марта 2023 18:14
Оккупанты из порта Бердянска вывозят на баржах украинскую пшеницу, - Генштаб Фото: Оккупанты из порта Бердянска вывозят на баржах украинскую пшеницу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Из морского порта временно оккупированного Бердянска россияне баржами вывозят пшеницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, которая загружена пшеницей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Запорожской области захватчики похитили и реализовали в 2022 году 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.

Кроме того, ранее в Минсоцполитики назвали сумму потерь сельского хозяйства от российской полномасштабной войны.

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