Окупанти поповнюють свої втрати співробітниками критичної інфраструктури РФ, - Генштаб

Росіяни поповнюють свої втрати співробітниками критичної інфраструктури РФ, незважаючи на попереднє бронювання певного переліку працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури Російської Федерації, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Саме тому вони направляють своїх співробітників до військкоматів.

"Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", більше половини складають найманці згаданої категорії", - додали у Генштабі.