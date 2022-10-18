UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти поповнюють свої втрати співробітниками критичної інфраструктури РФ, - Генштаб

Фото: Окупанти поповнюють свої втрати співробітниками критичної інфраструктури РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни поповнюють свої втрати співробітниками критичної інфраструктури РФ, незважаючи на попереднє бронювання певного переліку працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури Російської Федерації, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Саме тому вони направляють своїх співробітників до військкоматів.

"Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", більше половини складають найманці згаданої категорії", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет.

Раніше стало відомо, що росіяни атакували Україну ракетами, авіацією та дронами, а ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що окупанти атакували Україну 42 безпілотниками, з них 36 було збито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМобілізація в Росії