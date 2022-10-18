Оккупанты пополняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, - Генштаб

Россияне восполняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, несмотря на предварительное бронирование определенного списка работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры Российской Федерации, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять. Именно поэтому они направляют своих сотрудников в военкоматы.

"Продолжается пополнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер" более половины составляют наемники упомянутой категории", - добавили в Генштабе.