Оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область: повреждены дома
Сегодня, 5 мая, россияне совершили 9 обстрелов пограничных общин Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.
С территории РФ враг осуществил пуски ракет с вертолета на Зноб-Новгородскую громаду. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.
Другие громады оккупанты атаковали с помощью минометного оружия. В частности:
- Юнаковская громада - 13 взрывов;
- Новослободская громада - 3 мины сбросили на территорию громады;
- Эсманская громада - 5 взрывов;
- Великописаревская громада - 4 взрыва;
- Шалыгинская громада - 3.
Всего за сутки на территории Сумской области было зафиксировано 33 взрыва.
Напомним, вчера российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, в результате которых пострадал один человек.
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