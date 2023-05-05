Оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область: повреждены дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.

С территории РФ враг осуществил пуски ракет с вертолета на Зноб-Новгородскую громаду. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.

Другие громады оккупанты атаковали с помощью минометного оружия. В частности:

Юнаковская громада - 13 взрывов;

- 13 взрывов; Новослободская громада - 3 мины сбросили на территорию громады;

- 3 мины сбросили на территорию громады; Эсманская громада - 5 взрывов;

- 5 взрывов; Великописаревская громада - 4 взрыва;

- 4 взрыва; Шалыгинская громада - 3.

Всего за сутки на территории Сумской области было зафиксировано 33 взрыва.

Напомним, вчера российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, в результате которых пострадал один человек.

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