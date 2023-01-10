UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею

Фото: Окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які досі користуються гривнею (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на окупованих територіях України продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"З першого січня росіяни запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України. Відтак відразу після настання нового року окупанти пішли з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

"Також росіяни намагаються максимально знецінити гривню. Курс в обмінниках в основному один до одного. Також, за зняття гривні з картки окупанти стягують 15-20% комісії", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти проводять рейди, щоб вилучити з обігу гривню.

На захоплених територіях населення продовжує розраховуватися у гривні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяокупантиВійна в Україні