Окупанти починають істерити через втрати своїх позицій на південь від Бахмута, - ЗСУ

Офіцер повідомив про продовження наступальних дій ЗСУ на південному напрямку біля Бахмута.

"Вже окупанти у своїх "Z-каналах" починають істерити, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмута, що ситуація для них там максимально складна та незручна", - зазначив він.

Так, російські загарбники починають відходити до автотраси Бахмут-Горлівка, де збираються закріплюватись, додав Євлаш.

При цьому представник Східного угрупування Сил оборони звернув увагу, що росіяни змогли там створити чималі мінно-вибухові поля.

"Проте зараз на деяких ділянках ми вже зайшли за залізницю, закріпилися і продовжуємо завдавати вогневе ураження по противнику", - сказав капітан.

За його словами, на Бахмутському напрямку у російських окупантів понад сто ствольних артилерійських систем і стільки ж реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Щодо обстановки в районі населеного пункту Курдюмівка, то Євлаш назвав її "напруженою".

"Противник там намагається контратакувати, підтягувати свої резерви різних підрозділів", - розповів спікер.

Йдеться про окремі ворожі мотострілкові батальйони та полки, парашутно-десантні підрозділи, загони "Шторм Z" і "Бойового армійського резерву".

"Звичайно, ворог не хоче просто так відступати, оскільки його женуть "на м'ясо" і змушують наступати", - зазначив представник Східного угруповання військ ЗСУ, та додав, що росіяни також активно застосовують свої загороджувальні загони, ліквідуючи бажаючих відступати.

Яка ситуація на фронті 17 жовтня

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку та продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Також їм вдалося відбити понад 15 атак у районі Мар'їнки.

Згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), військові ЗСУ ведуть наступальні операції з кількох напрямків. Так на Луганському напрямку українські бійці відбили російські атаки біля Макіївки, Серебрянського лісу та Торського.

В Донецькій області Сили оборони контратакували під Авдіївкою і відбили чотири російські наступи на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.