Окупанти почали рити тунелі поблизу Авдіївки: намагаються "здивувати" ЗСУ

Російські окупанти почали рити тунелі поблизу Авдіївки. Таким чином військові РФ намагаються підготувати "несподіванку" для ЗСУ.
Про це розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
ЗСУ повідомили, що "кротів" помітили на кількох ділянках, а їхні наміри розгадали.
"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано", – розповів речник.
Він також зазначив, що українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машинок з дистанційним управлінням.
"Це доволі великі машинки, які можуть брати на себе нормальну вагу", - сказав він.
Він наголосив, що російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати.
В останні тижні російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року.
Ще з ранку 18 жовтня у місті було відносно тихо, але голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш стверджував - очікується нове загострення. Вже з вечора, 18 жовтня, у районі Авдіївки справді почали фіксувати нове загострення.
Через загострення бойових дій у районі Авдіївки Донецької області нову гуманітарну допомогу до міста не завозять. Евакуація цивільних продовжується, нині у місті залишаються близько 1600 осіб.
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