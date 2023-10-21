Оккупанты начали рыть тоннели вблизи Авдеевки: пытаются "удивить" ВСУ

ВСУ сообщили, что "кротов" заметили на нескольких участках, а их намерения разгадали.

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть ближе к нашим позициям неожиданно", - рассказал спикер.

Он также отметил, что украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машинок с дистанционным управлением.

"Это довольно большие машинки, которые могут брать на себя нормальный вес", - сказал он.

Он подчеркнул, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, даже несмотря на значительные потери.

Попытки наступления РФ в районе Авдеевки

В последние недели российские оккупанты устроили самое масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года.

Еще с утра 18 октября в городе было относительно тихо, но глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш утверждал – ожидается новое обострение. Уже с вечера, 18 октября, в районе Авдеевки действительно начали фиксировать новое обострение.

Из-за обострения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области новую гуманитарную помощь в город не завозят. Эвакуация гражданских продолжается, сейчас в городе остаются около 1600 человек.

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