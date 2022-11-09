UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали рити окопи на півночі Криму: супутникові знімки

Ілюстративне фото: окупанти почали рити окопи на півночі Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета в Twitter.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.

Фото: окопи росіян на півночі Криму (twitter.com/COUPSURE)

Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянську, що у північно-західній частині Криму.

Фото: окопи біля КПП "Чонгар" та в районі Армянську (twitter.com/COUPSURE)

За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що командування РФ вирішило відвести своїх солдатів з Херсона на лівий берег Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЧонгарКрымВійна Росії проти України