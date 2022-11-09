Окупанти почали рити окопи на півночі Криму: супутникові знімки

Росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета в Twitter.
"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.
Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянську, що у північно-західній частині Криму.
Фото: окопи біля КПП "Чонгар" та в районі Армянську (twitter.com/COUPSURE)
За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.
Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що командування РФ вирішило відвести своїх солдатів з Херсона на лівий берег Дніпра.
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