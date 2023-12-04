Ігнат про "Шахеди": окупанти почали їх фарбувати "із балончика"

Відповідаючи на питання, чи вперше росіяни використали "Шахеди", пофарбовані в чорний колір, він сказав, що це "не зовсім так".

"Цього стверджувати не можна. Ми бачили фото одного "Шахеда" чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви, в інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору", - розповів Ігнат.

За його словами, підтвердження, що таких "Шахедів" було багато, немає.

"За моєю інформацією, такий "Шахед" тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні - уже видно, що окупанти почали їх фарбувати "із балончика", - додав речник.

Росіяни використовують чорні "Шахеди"

Нагадаємо, росіяни під час атаки дронів на Київ 25 листопада використали "Шахеди" чорного кольору.

Того дня мережі з'явилися фото уламків БПЛА, які атакували Київ. На опублікованих кадрах помітно, що дрони були чорного кольору. У мережі припустили, що росіяни могли використати новітні іранські безпілотники, однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував таке твердження.

"Це не є реактивні ("Шахеди", - ред.). Іран показав перспективну модель цього "Шахеда", невідомо, в якій кількості їх виготовляють і т.д., яка буде доля цього реактивного БПЛА", - сказав він.

Речник додав, що росіяни постійно модернізують "Шахеди". Можливо, чорний колір використали для того, щоб ускладнити роботи української ППО.