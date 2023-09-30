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Окупанти почали частіше змінювати "керівників" в Запорізькій області: Федоров назвав причину

Фото: росіяни все частіше змінюють "керівників" в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти все частіше почали змінювати так зване "керівництво" в Запорізькій області.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Федоров повідомив, що на тимчасово окупованій території Запорізької області є населені пункти, де за останні півтора року було змінено 5 керівників.

За словами мера, найчастіше окупанти позбуваються посади через розкрадання коштів та критику влади.

"Що цікаво: останніх керівників вони привозять з континентальної РФ. Наприклад, селище Веселе. Вони привезли колишнього росгвардійця, якого поставили очолювати селище. Він через місяць вийшов з критикою, що не може в такій бюрократії більше існувати. Сам розкритикував свою ж владу і його зняли. Гауляйтерша Уманець, яка керувала Кирилівською селищної радою, сьогодні сидить в полоні і її не випускають за розкрадання коштів РФ", - сказав Федоров.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

Проте варто зазначити, що дедалі частіше вибухи лунають й в окупованих містах Запорізької області. До прикладу в окупованому Бердянську.

Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

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