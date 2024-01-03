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Окупанти почали атакувати північ Харківської області керованими бомбами

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/synegubov official)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти почали скидати керовані авіабомби на північну частину Харківської області. Під ударами Богодухівський та Харківський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Раніше керовані авіабомби були лише на Куп'янському напрямку, а тепер фіксуємо у Богодухівському та Харківському районах. Це північ нашої області, північно-східний напрямок", - розповів чиновник.

За його словами, від бомб також страждає і Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області.

Синєгубов додав, що ситуація на Куп'янському напрямі залишається складною. Ворог не залишає спроб захоплення Сіньківки.

Керовані авіабомби

Нагадаємо, російські окупанти активно застосовують керовані авіабомби по всій лінії фронту.

Вони можуть завдавати таких ударів дистанційно та безкарно.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, для протистояння цьому необхідні засоби, які допомагали б знищувати авіацію ворога на великих відстанях.

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