Оккупанты начали атаковать север Харьковской области управляемыми бомбами

"Раньше управляемые авиабомбы были только на Купянском направлении, а теперь фиксируем в Богодуховском и Харьковском районах. Это север нашей области, северо-восточное направление", - рассказал чиновник.

По его словам, от бомб также страдает и Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области.

Синегубов добавил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной. Враг не оставляет попыток захвата Синьковки.

Управляемые авиабомбы

Напомним, российские оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы по всей линии фронта.

Они могут наносить такие удары дистанционно и безнаказанно.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, для противостояния этому, необходимы средства, которые помогали бы уничтожать авиацию врага на больших расстояниях.