Російська окупаційна влада планує розподіляти квартири маріупольців, які виїхали з міста через війну. Серед потенційних новоселів - учасники "СВО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Як заявив глава так званої "ДНР" Денис Пушилін, квартири, які окупаційна влада визнає "безхазяйними", включають до маневреного житлового фонду муніципалітетів. Після цього їх розподіляють між різними категоріями населення
У Маріупольській міській раді розцінюють такі дії як привласнення майна українців, які через російську агресію були змушені залишити власні домівки.
"Спочатку окупаційна влада через незаконні судові рішення визнає квартири "безхазяйними", а потім передає їх до муніципального житлового фонду для подальшого розподілу серед окупантів", - зазначив начальник Маріупольської МВА Вадим Бойченко.
Таким чином люди, які втекли від війни та окупації, ризикують втратити свої домівки, а їхні квартири можуть отримати ті, хто воює проти України.
Раніше окупаційна влада Маріуполя вже передала 20 квартир місцевих жителів у федеральну власність Росії.
Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя активно роздає житло, яке зводять на місці зруйнованих будинків. Зокрема, квартири в новобудовах пропонують російським військовим, силовикам і чиновникам.
Для придбання житла окупанти пропонують пільгову іпотеку зі ставкою 2% річних, але скористатися нею можуть власники російського громадянства.