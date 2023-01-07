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Россияне планируют мобилизовать в оккупированной Горловке 2 000 человек, - ЦНС

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Суббота 07 января 2023 03:48
Россияне планируют мобилизовать в оккупированной Горловке 2 000 человек, - ЦНС Фото: Оккупанты планируют мобилизовать в Горловке 2 000 человек (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности в Горловке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Так, в захваченном городе враг создает свое "ГИБДД".

"Бывшее "руководство", состоявшее из коллаборантов, заменили гражданами РФ, а рядовых инспекторов проинформировали, что с них снята бронь", - отметили в ЦНС.

В то же время, как отмечают в Центре сопротивления, оккупационные "военные комиссариаты" получили разнарядку на мобилизацию еще 2 000 человек. В Горловке уже сейчас увеличено количество патрулей.

Напомним, в ГУР МО Украины рассказали, что Россия хочет мобилизовать еще около полмиллиона человек.

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