Россияне планируют мобилизовать в оккупированной Горловке 2 000 человек, - ЦНС

Россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности в Горловке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Так, в захваченном городе враг создает свое "ГИБДД".

"Бывшее "руководство", состоявшее из коллаборантов, заменили гражданами РФ, а рядовых инспекторов проинформировали, что с них снята бронь", - отметили в ЦНС.

В то же время, как отмечают в Центре сопротивления, оккупационные "военные комиссариаты" получили разнарядку на мобилизацию еще 2 000 человек. В Горловке уже сейчас увеличено количество патрулей.