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Бояться контрнаступу. Окупанти в Енергодарі масово перевіряють місцевих, - мер

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Енергодар, Середа 19 квітня 2023 13:00
Бояться контрнаступу. Окупанти в Енергодарі масово перевіряють місцевих, - мер Фото: росіяни в Енергодарі посилюють перевірки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в окупованому Енергодарі (Запорізька область) посилюють репресії та перевірки місцевих жителів. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram.

Міський голова попередив жителів міста, що потрібно бути обережними, оскільки окупанти помітно заметушилися в очікуванні контрнаступу української армії. Росіяни починають частіше влаштовувати перевірки на вулицях, ходять квартирами.

"Особливу зацікавленість у них викликають люди з українськими паспортами. А оскільки таких в Енергодарі все ж більшість, то і перевірки іноді носять масовий характер", - зазначив Орлов.

За його словами, окупанти нерідко перевіряють телефони, шукаючи українські канали, патріотичні світлини, вимагають показувати соцмережі та листування.

Крім того, у телефонах місцевих жителів росіяни шукають додатки українських банків, оскільки гривню вони оголосили "іноземною валютою". Такі рейди часто проводять на базарах.

"Напруження серед окупантів та колаборантів буде все більше зростати. Зворотний відлік до деокупації Енергодара почався, і рашистам це добре відомо. Звір, якого заганяють в глухий кут, може стати агресивнішим", - попередив мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти готуються до депортації дітей з Енергодара.

Крім того, росіяни розграбували школи у тимчасово окупованому Енергодарі.

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