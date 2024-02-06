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Окупанти планували обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених (документи)

Фото: окупанти планували обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти планували обміняти колаборантів на своїх полонених. З'явились документи, які підтверджують ці наміри загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нацспротиву.

"Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених", - йдеться в повідомленні.

 

З цих даних випливає, що прокуратура РФ зверталась до начальника служби на тимчасово окупованих територіях з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених колаборантів.

"Цікаво, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських тюрем через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялось й недавнього часу вони офіційно були на свободі", - констатують в Центрі.

Обмін полоненими

31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців.

Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, серед українців, що повернулися додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції. Серед воїнів є й захисники Маріуполя, які були на "Азовсталі", острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків. Найстаршому зі звільнених воїнів 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21. Зокрема, додому повернулися:

  • 95 воїнів ЗСУ;
  • 56 нацгвардійців;
  • 26 прикордонників;
  • 29 воїнів Територіальної оборони;
  • 1 представник Національної поліції.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

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Обмін полоненими