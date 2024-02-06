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Оккупанты планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных (документы)

Фото: оккупанты планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты планировали обменять коллаборантов на своих пленных. Появились документы, подтверждающие эти намерения захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр нацсопротивления.

"Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к массиву данных российской пенитенциарной службы на территории временно оккупированой Луганской области, из которого известно о планах россиян обменять заключенных коллаборантов на своих пленных", - говорится в сообщении.

 

Из этих данных следует, что прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов.

"Интересно, что в перечне среди тех, кто уже давно находится в уголках российских тюрем из-за внутренних разборок окупантов, есть и те, об аресте которых официально не сообщалось и недавнего времени они официально были на свободе", - констатируют в Центре.

Обмен пленными

31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстали", острова Змеиный, а также те, кто воевал на ряде направлений. Самому старшему из освобожденных воинов 61 год, а самому молодому вскоре исполнится 21. В частности, домой вернулись:

  • 95 воинов ВСУ;
  • 56 нацгвардейцев;
  • 26 пограничников;
  • 29 воинов Территориальной обороны;
  • 1 представитель Национальной полиции.

По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

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Обмен пленными