Окупанти після ударів ЗСУ перекидають техніку з Мелітополя до Криму, - партизани

"Цього разу наші агенти зафіксували переміщення від Мелітополя в бік Криму військових вантажівок, тягачів і низки іншої техніки", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що це відбувається після чергової успішної роботи ЗСУ по окупантах на захопленій частині Запорізької області.

Фото: Перекидання техніки (t.me/atesh_ua)

"Окупанти продовжують забезпечувати свої війська на фронті, використовуючи для цього Крим. Але недовго це зможе тривати", - додали в "АТЕШ".

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Нещодавно Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".