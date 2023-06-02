UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти підірвались на міні між Маріуполем та Донецьком: є загиблі (відео)

Фото: окупанти підірвалися на міні на трасі "Маріуполь-Донецьк" (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти підірвались на міні в районі Оленівки, на трасі Маріуполь-Донецьк, що знаходиться "у тилу" російських військ. Відомо про трьох загиблих.

Відео з місця підриву опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В районі Оленівці на трасі "Маріуполь-Донецьк" окупанти підірвались на фугасі. Мінус три", - розповів він.

Андрющенко запитується звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна. Звісно, окупанти обходять це питання стороною.

Вибухи у Маріуполі

Тимчасово окупований Росією Маріуполь зовсім не прихильний до його загарбників. Буквально в неділю, 28 травня, під час вибухів, що сталися неподалік міста, було вбито 100 окупантів.

Очевидно, ця "бавовна" не на жарт злякала росіян, оскільки утворилися багатокілометрові затори з фур та легкових авто у бік кордону з Росією в районі Новоазовська, де розташований пункт пропуску на кордоні з РФ - Новоазовськ - Весело-Вознесенка. Після того, що сталося, окупанти сильно активізувалися, почавши перекидати старі танки Т-62, системи ППО та свіжу живу силу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріупольвибухи