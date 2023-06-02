Окупанти підірвались на міні між Маріуполем та Донецьком: є загиблі (відео)

"В районі Оленівці на трасі "Маріуполь-Донецьк" окупанти підірвались на фугасі. Мінус три", - розповів він.

Андрющенко запитується звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна. Звісно, окупанти обходять це питання стороною.

Вибухи у Маріуполі

Тимчасово окупований Росією Маріуполь зовсім не прихильний до його загарбників. Буквально в неділю, 28 травня, під час вибухів, що сталися неподалік міста, було вбито 100 окупантів.

Очевидно, ця "бавовна" не на жарт злякала росіян, оскільки утворилися багатокілометрові затори з фур та легкових авто у бік кордону з Росією в районі Новоазовська, де розташований пункт пропуску на кордоні з РФ - Новоазовськ - Весело-Вознесенка. Після того, що сталося, окупанти сильно активізувалися, почавши перекидати старі танки Т-62, системи ППО та свіжу живу силу.