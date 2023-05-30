Паніки немає? У мерії Маріуполя показали затори на кордоні з РФ з фур і тікаючих окупантів

Затори на багато кілометрів утворилися на кордоні України з Росією у районі тимчасово окупованого Новоазовська у вівторок, 30 травня. Загарбники фурами вивозять українське зерно і, мабуть, їдуть і самі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, у вантажівках росіяни вивозять агропродукцію, що вкрали. Крім того, в черзі на виїзд, що розтяглася, судячи з відео, і величезна купа легкових автівок з окупованих частин Запорізької та Донецької областей.

Андрющенко вважає, що такий поспіх та "вояж" у окупантів є "прямим наслідком" так званої ""приазовської бавовни", що трапилась наприкінці тижня.

"Панікі нєт", - саркастично додає представник мерії Маріуполя.

Про яку "бавовну" йдеться?

Маріуполь є окупованим з початку вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року. Наразі місто російські військові використовують як базу. Але там постійно лунають вибухи, в ході яких вдається знищувати і особовий склад, і техніку росіян. Наприклад, через подібну "бавовну" неподалік міста у неділю, 28 травня, загинули понад 100 російських військових. Також 29 травня стало відомо, що ударів зазнали склади та бази росіян у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі.

Для довідки

Новоазовськ - місто, розташоване на березі Азовського моря, на схід від Маріуполя, Донецької області. У 10 км від міста розташований пункт пропуску на кордоні з Росією Новоазовськ - Весело-Вознесенка.