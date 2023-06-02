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Окупанти підірвались на міні між Маріуполем та Донецьком: є загиблі (відео)

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Маріуполь, П'ятниця 02 червня 2023 09:05
Окупанти підірвались на міні між Маріуполем та Донецьком: є загиблі (відео) Фото: окупанти підірвалися на міні на трасі "Маріуполь-Донецьк" (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти підірвались на міні в районі Оленівки, на трасі Маріуполь-Донецьк, що знаходиться "у тилу" російських військ. Відомо про трьох загиблих.

Відео з місця підриву опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В районі Оленівці на трасі "Маріуполь-Донецьк" окупанти підірвались на фугасі. Мінус три", - розповів він.

Андрющенко запитується звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна. Звісно, окупанти обходять це питання стороною.

Вибухи у Маріуполі

Тимчасово окупований Росією Маріуполь зовсім не прихильний до його загарбників. Буквально в неділю, 28 травня, під час вибухів, що сталися неподалік міста, було вбито 100 окупантів.

Очевидно, ця "бавовна" не на жарт злякала росіян, оскільки утворилися багатокілометрові затори з фур та легкових авто у бік кордону з Росією в районі Новоазовська, де розташований пункт пропуску на кордоні з РФ - Новоазовськ - Весело-Вознесенка. Після того, що сталося, окупанти сильно активізувалися, почавши перекидати старі танки Т-62, системи ППО та свіжу живу силу.

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