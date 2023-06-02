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Оккупанты подорвались на мине между Мариуполем и Донецком: есть погибшие (видео)

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Мариуполь, Пятница 02 июня 2023 09:05
Оккупанты подорвались на мине между Мариуполем и Донецком: есть погибшие (видео) Фото: оккупанты подорвались на мине на трассе "Мариуполь-Донецк" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты подорвались на мине в районе Еленовки, на трассе "Мариуполь-Донецк", находящейся "в тылу" российских войск. Известно о трех погибших.

Видео с места подрыва опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В районе Еленовки на трассе "Мариуполь-Донецк" оккупанты подорвались на фугасе. Минус три", - рассказал он.

Андрющенко спрашивает откуда по дороге в тылу внезапно взялась мина. Конечно, оккупанты обходят этот вопрос стороной.

Взрывы в Мариуполе

Временно оккупированный Россией Мариуполь совсем не благосклонен к его захватчикам. Буквально в воскресенье, 28 мая, во время взрывов, происшедших неподалеку от города, были убиты 100 оккупантов.

По всей видимости, эти "хлопки" не на шутку испугали россиян, поскольку образовались многокилометровые заторы из фур и легковых авто в сторону границы с Россией в районе Новоазовска, где расположен пункт пропуска на границе с РФ - Новоазовск - Весело-Вознесенка. После происшедшего оккупанты сильно активизировались, начав перекидывать старые танки Т-62, системы ПВО и свежую живую силу.

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