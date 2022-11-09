Окупанти підірвали всі мости на правобережжі Херсона - Хлань

При цьому він зазначив, що окупанти посилили позиції у селах на підступах до Каховської ГЕС. Також є інформація, що росіяни посилили фортифікаційні споруди у Наддніпрянському - це поворот з Бериславської траси на Снігурівку.

Хлань пояснив, що такими діями окупанти хочуть забезпечити відхід своїх частин із лінії фронту.

"Тобто можна говорити, що під тиском наших Збройних сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало як плановий відступ від лінії фронту", - додав він.