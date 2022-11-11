UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти підірвали ТЕЦ у Херсоні: місто залишилося без світла та води

Фото: окупанти підірвали ТЕЦ у Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська під час відходу з Херсона підірвали об'єкт обленерго та водоканал. У зв'язку з чим місто залишилося без світла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської міськради Юрія Стельмашенка в ефірі телемарафону.

"ТЕЦ теж підірвали. ТЕЦ, обленерго та водоканал. Тобто зараз, після приходу українських сил, потрібні дуже серйозні стабілізаційні заходи щодо забезпечення таких першочергових потреб", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог під час відступу намагається максимально пошкодити лінії електропередачі та інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Крім того, як повідомили місцеві жителі, окупнати також підірвали у місті котельні та телевежу. У зв'язку із чим у Херсоні зберігаються проблеми зі зв'язком.

При цьому, за словами керівника прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, на правому березі Дніпра поблизу Херсона досі залишаються окупаційні війська РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонРосійська Федерація