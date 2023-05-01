Окупанти підготували план евакуації із Запорізької області, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

До того ж, як повідомляє ЦНС, окупанти поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

За даними підпілля, у тимчасово захоплених районах Запорізької області, окупаційні "адміністрації" підготували плани евакуації працівників та їх сімей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення, яка, зокрема, в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

Також раніше ми писали, що росіяни почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області. Ймовірно, саме на них вирішили тікати із захоплених територій.

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