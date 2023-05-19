Окупанти під Алчевськом переробили школу на військовий госпіталь: на лікуванні близько 50 військових

Так, у населеному пункті Голубівка Луганської області російські окупанти переробили місцеву школу під військовий госпіталь.

"На лікування туди доправлено близько 50 поранених загарбників", - ідеться в повідомленні.

Місто Голубівка Луганської області перебуває під російською окупацією з 2014 року. До 2016 року населений пункт мав назву Кіровськ.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через постійні бойові дії російські військові не справляються зі зростаючою кількістю поранених. У результаті чого в окуповані населені пункти Луганської та Донецької областей прибувають лікарі з Росії.

Крім цього, російські окупанти нещодавно розгорнули один із військових шпиталів на базі шкільного спортзалу у Запорізькій області.

При цьому російські військові облаштовують шпиталі в медичних установах на тимчасово окупованих територіях та забороняють надавати допомогу цивільним.

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