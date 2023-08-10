Окупанти переводять четвертий енергоблок ЗАЕС в холодний зупин, - МАГАТЕ

За даними МАГАТЕ, ЗАЕС розпочала переведення четвертого енергоблока з гарячої зупинки на холодну. Це сталось у зв'язку з виявленням витоку води в одному з чотирьох парогенераторів, розташованих в захисному контурі четвертого енергоблока.

Роботу енергоблока буде зупинено для визначення точної причини витоку води та проведення технічного обслуговування та ремонту пошкодженого парогенератора.

"Радіологічного викиду в навколишнє середовище не було. Водночас, протягом наступних трьох днів ЗАЕС переведе енергоблок №6 у режим "гарячої зупинки", щоб продовжити виробництво пари на майданчику", - повідомили в МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Також президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.

Вчора повідомлялось, що українські сапери виявили дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.

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