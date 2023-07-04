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Окупанти перетворили завод "Титан" у Криму на військову частину, ситуація важка

Фото: окупанти перетворили завод "Титан" у Криму на військову частину 9росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація на хімічному заводі "Титан" у кримському Армянську тяжка. Окупанти перетворили територію підприємства на військову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".

"РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території стоять системи ППО, розміщені значні сили Росгвардії, все повністю заміновано", - йдеться у повідомленні.

Крім того, працівників "Титану" масово звільняють, виробництво практично зупинено.

"Рашисти мають намір зробити з хімічного підприємства "Титан" оборонну позицію", - зазначають у Telegram-каналі.

Ситуація на заводі "Титан"

Завод "Титан" розташований в Армянську в анексованому Криму. У ніч на 24 серпня 2018 року на заводі "Титан", що займається виробництвом оксиду титану, відбулася екологічна НП з викидом небезпечних речовин.

Про те, що росіяни почали мінувати хімзавод, стало відомо наприкінці травня. У ГУР уточнювали, що внаслідок вибуху аміачна хмара пошириться за пів години і накриє довколишні райони, а зона ураження може дістатися і до інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови. Докладніше про ймовірність підриву "Титану" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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