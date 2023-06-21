За яких умов росіяни можуть підірвати "Кримський титан": думки експертів

Загроза підриву росіянами хімічного заводу "Кримський титан" є цілком реальною. Вона може бути елементом стратегії, яка спрямована на відбиття можливого наступу Збройних сил України. Однак є сумніви, чи наважаться окупанти на цей крок найближчим часом.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли військові експерти Олександр Мусієнко та Олександр Коваленко.

"Вони протидіють нам на Запорізькому напрямку, росіяни захопилися організацією оборони Олешок, південної частини Херсонської області й так далі, тобто вони фактично посилюють оборону Криму. Видно, що вони дуже бояться того, що ЗСУ скоро з'являться біля півострова", - зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, на першому етапі може бути шантаж, на другому - при наближенні українських військ до Криму звинуватити їх у влучанні в небезпечний об'єкт та спровокувати викид небезпечних речовин.

"Це не така небезпека, як із ЗАЕС, у сенсі забруднення та негативних наслідків. Кілька років тому на заводі вже була аварія. Тоді Україна пропонувала допомогу - окупаційна влада відмовилася. Для Росії найважливіше в Криму - це військова база в Севастополі, "город русской славы", як вони його називають. На інше їм у принципі начхати", - сказав Мусієнко.

На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, окупанти не поспішатимуть із підривом заводу. Адже сам Крим розглядається як останній бастіон, куди відступатимуть російські війська з України.

За його словами, противник будує оборону за трапецією Армянськ, Медведівка, Джанкой та Красноперекопськ, і "Кримський титан" знаходиться фактично на одній із її вершин.

"Другий момент. Зараз Росія розміщує свої підрозділи на півдні України так, щоб у них були комфортні можливості для втечі, - в межах Василівки, Токмака, Мелітополя, Джанкоя та Армянська. Все це вказує на те, що південне угруповання росіян так чи інакше планують виводити на півострів з основними лініями оборони у північній частині", - зазначив експерт.

Тому, на думку Коваленка, найближчим часом росіяни 100% не підриватиме "Кримський титан". З іншого боку, якщо буде прорвано лінію на адміністративному кордоні, не виключено, що вони спробують таким чином зупинити наступ ЗСУ.

"Кримський титан"

Підприємство "Кримський титан" розташоване біля міста Армянськ на Перекопському перешийку, що з'єднує Крим з материковою частиною України. До російської окупації, цей завод був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі.

У серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" сталася аварія та викид небезпечних речовин. Наслідком цього росіяни припинили роботу підприємства, але пізніше, у жовтні, вона була відновлена. Жителі Криму та півдня України повідомляли про нові викиди, але окупанти ігнорували заклики зупинити роботу заводу.

На початку червня кримські партизани повідомили, що російські силовики почали мінувати завод "Кримський титан". Загарбники можуть готувати провокацію на заводі, щоб потім звинуватити Україну. Вибух може призвести до викиду тисяч тонн отруйних речовин в атмосферу і спричинити екологічну катастрофу.

Про нові загрози, умови, за яких Росія зважиться на підрив, і чи може такий сценарій завадити звільненню півострова, - читайте у матеріалі РБК-Україна.