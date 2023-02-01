Росіяни постійно підвищують тарифи на комунальні послуги, - мер Мелітополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ціни на продукти і предмети першої необхідності в 3-5 разів вищі ніж на вільній Україні", - йдеться у повідомленні.

Федоров пояснив, що тарифи на комунальні послуги ростуть, а тим, хто не сплачує, окупанти вже погрожують. Також підприємства майже не працюють, а "соціальні виплати" від ворога отримати не так просто.

"Єдиною підтримкою для людей, які не пішли на співпрацю з ворогом, були виплати від держави Україна. Але загарбники хочуть зробити жителів окупованих територій повністю залежними від країни-окупанта", - заявив мер Мелітополя.

Він пояснив, що росіяни заборонили використовувати гривні при розрахунках, провели "облави" серед людей, які обмінювали валюту та зараз вже неможливо зняти гривню через термінали.