Окупанти перетворили порт у Маріуполі на військову базу, - Андрющенко

"Фіксуємо: Маріупольський порт став військовою базою. Врешті решт. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшло та пришвартувався російський військовий корабель", - написав Андрющенко.

Окрім того, за його словами, за годину до швартування корабля на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу, які перебували там до вечора.

"Системне чи одноразове швартування - будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, то виникає купа питань. Починаючи від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь", - додав радник мера.

Фото: у порту Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як нещодавно розповідав Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі. В місті проводять так звані зачистки.