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Оккупанты превратили порт в Мариуполе в военную базу, - Андрющенко

Фото: оккупанты превратили порт в Мариуполе в военную базу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем: Мариупольский порт стал военной базой. В конце концов. Вчера в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашло и пришвартовался российский военный корабль", - написал Андрющенко.

Кроме того, по его словам, за час до швартовки корабля на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса, которые находились там до вечера.

"Системная или одноразовая швартовка - будем смотреть. Однако точно судно пришвартовано в другом месте от анонсированного. Если это постоянное базирование, то возникает куча вопросов. Начиная от какой угрозы здесь корабль до оценки угрозы в ближайшее время относительно новой битвы за Мариуполь", - добавил советник мэра.

Фото: в порту Мариуполя пришвартовался российский военный корабль (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Как недавно рассказывал Андрющенко, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе. В городе производят так называемые зачистки.

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