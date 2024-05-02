Окупанти перетворили Донецьк на притулок російських рецидивістів, - ЦНС

Загарбники на тимчасово окупованій території перетворюють міста на фактичні притулки для російських рецидивістів, яких надалі планують використовувати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram .

Так, окупаційна влада на тимчасово окупованій території створила практично парникові умови для злочинців та рецидивістів з усієї Росії.

"Сюди з’їжджаються вбивці аби уникнути відповідальності у себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у Центрі нацспротиву, так нещодавно у Донецьку "засвітився" вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець ПВК "Вагнер" Раіль Хайров.

Зазначається, що до цього його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт.

"Скоріш за все Раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок в українській Донецькій області", - пояснюють в ЦНС.

Окремо у повідомлені наголосили на ідеальних умовах для Кремля та окупаційної влади в таких випадках, які стають "покращенням" мобілізаційного фонду.

"Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркоманами із Чечні чи жінки із виправних колоній", - зауважують наостанок у Центрі нацспротиву.