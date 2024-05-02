Оккупанты превратили Донецк в приют российских рецидивистов, - ЦНС

Захватчики на временно оккупированной территории превращают города в фактические приюты для российских рецидивистов, которых в дальнейшем планируется использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram .

Так, оккупационные власти на временно оккупированной территории создали практически парниковые условия для преступников и рецидивистов со всей России.

"Сюда съезжаются убийцы во избежание ответственности у себя дома. Какой образ жизни ведут на временно оккупированной Украине объяснять будет лишним. Ведь убийства, кражи и мародерства стали здесь уже обыденным явлением", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Центре нацсопротивления, так недавно в Донецке "засветился" убийца муэдзина Ибрахима Исяняева бывший наемник ППК "Вагнер" Раиль Хайров.

Отмечается, что ранее его уже судили за убийство, но помиловали, чтобы отправить на фронт.

"Скорее всего, Раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок в украинской Донецкой области", - объясняют в ЦНС.

Отдельно в сообщении отметили идеальные условия для Кремля и оккупационных властей в таких случаях, которые становятся "улучшением" мобилизационного фонда.

"Но не только преступники становятся в ряды оккупантов, также наркоманами из Чечни или женщины из исправительных колоний", - отмечают напоследок в Центре нацсопротивления.