Окупанти перестали виплачувати "соцвиплати" власникам українських паспортів, - ЦНС

Відсьогодні росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Від 1 березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти "правила" виплат пенсій та соціальних виплат РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні "виплати" можливі лише з наявністю російського паспорта. Водночас паспортизація в регіоні триває повільно, а велика кількість населення ігнорує отримання паспортів РФ.
"При цьому, ворог заборонив обіг гривні, тобто позбавив місцеве населення українських виплат. Відтак мешканці окупованих територій залежні від виплати РФ й росіяни фактично тримають їх в заручниках", - додали в ЦНС.
Ще наприкінці січня на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати "соціальні виплати" та залишили людей без грошей.
Російські окупанти готують нову хвилю примусової "паспортизації" в Мелітополі. Зрадники хочуть вислужитись перед своїми "керівниками".
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