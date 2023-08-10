Окупанти переобладнують об’єкти цивільної інфраструктури під в'язниці, - Маляр

"На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують переобладнувати об’єкти місцевої цивільної інфраструктури (території промислових і продовольчих баз, приміщення торгових та виробничих підприємств тощо) з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності", - написала Маляр.

Так, протягом серпня цього року в населеному пункті Первомаївка в Херсонській області використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази окупанти в авральному порядку облаштовують приміщення нової в’язниці. Територія охороняється військовослужбовцями військової поліції на постійній основі.

Також у Токмаку Запорізької області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

Окрім того, у населеному пункті Василівка Запорізької області у студентському гуртожитку росіяни облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури.