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Оккупанты переоборудовают объекты гражданской инфраструктуры под тюрьмы, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики на временно оккупированной территории Украины переоборудовают объектами гражданской инфраструктуры под тюрьмы с целью усиления репрессивных мер против местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"На временно оккупированной территории Украины российские захватчики продолжают переоборудовать объекты местной гражданской инфраструктуры (территории промышленных и продовольственных баз, помещения торговых и производственных предприятий) с целью усиления репрессивных мер против гражданского населения и сокрытия своей преступной деятельности", - написала Маляр.

Так, в течение августа этого года в населенном пункте Первомаевка в Херсонской области, используя здания местной продовольственной базы, оккупанты в авральном порядке обустраивают помещение новой тюрьмы. Территория охраняется военнослужащими на постоянной основе.

Также в Токмаке Запорожской области оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

Кроме того, в населенном пункте Васильевка Запорожской области в студенческом общежитии россияне обустроили помещение, в котором проводят допросы местных жителей, применяя пытки.

Напомним ранее мы сообщали, что российские оккупанты обустроили пыточную на территории общеобразовательной школы в селе Большие Копани Херсонской области.

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