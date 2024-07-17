Окупанти переміщують піхоту за новою тактикою в Харківській області (відео)

Ситуація на фронті

Минулої доби, 16 липня, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Окупанти знизили активність на Покровському напрямі.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, на фронті в Україні позиційні бої тривали у багатьох напрямках. Водночас фіксується просування російських окупантів на північний захід від Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.