Окупанти переміщують піхоту за новою тактикою в Харківській області (відео)
Окупанти використовують нову тактику перекидання піхоти в Харківській області. Для цього вони використовують малі групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".
"У Харківській області росіяни намагаються проводити переміщення між позиціями малих піхотних груп", - йдеться у повідомленні.
Але бійці 2-го окремого загону Центру спецпризначення "ОМЕГА" виявляють такі спроби та завдають вогневих уражень за допомогою скидів.
Ситуація на фронті
Минулої доби, 16 липня, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Окупанти знизили активність на Покровському напрямі.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, на фронті в Україні позиційні бої тривали у багатьох напрямках. Водночас фіксується просування російських окупантів на північний захід від Авдіївки.
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