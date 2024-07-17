Окупанти переміщують піхоту за новою тактикою в Харківській області (відео)

Окупанти використовують нову тактику перекидання піхоти в Харківській області. Для цього вони використовують малі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

Але бійці 2-го окремого загону Центру спецпризначення "ОМЕГА" виявляють такі спроби та завдають вогневих уражень за допомогою скидів.

"У Харківській області росіяни намагаються проводити переміщення між позиціями малих піхотних груп", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Минулої доби, 16 липня, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Окупанти знизили активність на Покровському напрямі.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, на фронті в Україні позиційні бої тривали у багатьох напрямках. Водночас фіксується просування російських окупантів на північний захід від Авдіївки.

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