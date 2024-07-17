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Оккупанты перемещают пехоту по новой тактике в Харьковской области (видео)

Харьков, Среда 17 июля 2024 11:20
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Оккупанты перемещают пехоту по новой тактике в Харьковской области (видео) Фото: Нацгвардия уничтожает россиян, перемещающихся по новой тактике в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты используют новую тактику переброски пехоты в Харьковской области. Для этого они используют малые группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения НГУ "Омега".

"В Харьковской области россияне пытаются проводить перемещение между позициями малых пехотных групп", - говорится в сообщении.

Но бойцы 2-го отдельного отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" обнаруживают такие попытки и наносят огневые поражения с помощью сбросов.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки, 16 июля, на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. Оккупанты снизили активность на Покровском направлении.

В частности, по данным Института изучения войны, на фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов к северо-западу от Авдеевки.

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