Оккупанты перемещают пехоту по новой тактике в Харьковской области (видео)

Фото: Нацгвардия уничтожает россиян, перемещающихся по новой тактике в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оккупанты используют новую тактику переброски пехоты в Харьковской области. Для этого они используют малые группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения НГУ "Омега".

"В Харьковской области россияне пытаются проводить перемещение между позициями малых пехотных групп", - говорится в сообщении. Но бойцы 2-го отдельного отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" обнаруживают такие попытки и наносят огневые поражения с помощью сбросов.