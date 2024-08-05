Окупанти перекидають підрозділи з Луганської області на Харківський напрямок, - ОТУ "Харків"

За його словами, у Харківську область направляється 22-ий мотострілецький полк з Луганської області. Окрім того, російські війська здійснюють внутрішні ротації та залучають добровольчі підрозділи, а також іноземних громадян з Близького Сходу, Центральної Азії та Африки, яких примушують або обманом змушують йти в бій.

"Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях", - заявив Саранцев.

За словами Саранцева, обіцяні окупантами великі гроші ці найманці, як правило, не отримують, оскільки часто не доживають до першої виплати.

Саранцев також зазначив, що серед російських військових почастішали випадки самогубств.

"Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не буде допомоги, що вперед вони вже не можуть іти, назад не можуть іти, й тому вони просто закінчують життя самогубством", - розповів він.