Окупанти перекидають підкріплення у район Вугледара, - радник мера Маріуполя

Окупанти перекидають підкріплення у район Вугледара Донецької області, оскільки зазнають там великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, вже другий день через місто в бік Донецька рухаються величезні колони з боєкомплектом та живою силою.
"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Однак, судячи з плачу "воєнкорів", це не дуже допомагає", - написав Андрющенко.
Раніше повідомлялось, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території і зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.