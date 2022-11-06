Оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара, - советник мэра Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко .

По его словам, уже второй день через город в сторону Донецка двигаются огромные колонны с боекомплектом и живой силой.

"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю перебрасывают подкрепление в этом направлении. Однако, судя по плачам "военкоров", это не очень помогает", - написал Андрющенко.