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Оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара, - советник мэра Мариуполя

Фото: активное движение российских военных свидетельствует о переброске подкрепления (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара Донецкой области, поскольку несут там большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, уже второй день через город в сторону Донецка двигаются огромные колонны с боекомплектом и живой силой.

"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю перебрасывают подкрепление в этом направлении. Однако, судя по плачам "военкоров", это не очень помогает", - написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Донецкая область