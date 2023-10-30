Окупанти передали під контроль Татарстану захоплені Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне

Так, делегація з республіки Татарстан на чолі з її премʼєр-міністром Олексієм Єсошиним здійснила незаконний візит в тимчасово окуповану Луганської області.

"Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого субʼєкта - республіку Татарстан", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Спротиву", офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" та ініціювання будівельних проєктів у регіоні.

"Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як "безгосподарне", - додали в "Спротиву".

Разом з тим Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних "яничар". Так, лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору "Заречье", де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор).

"Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою. В межах цієї політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)", - пише "Спротив", додаючи, що це осучаснена російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обовʼязковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як "Юнармия" чи молодіжний актив путінської партії "Єдина Росія".

Зазначимо, що у Татарстані серйозно займаються патріотичним "вихованням" школярів. Так, під час святкування 23 лютого у Казані школярів змушували співати радянські патріотичні пісні та піднімати вгору руку, що нагадувало нацистське зигування. До того ж кілька сотень російських студентів коледжу "Алабуга Політех" у Татарстані залучили до збирання іранських дронів Shahed. Також відомо про депортацію 50 школярів із Луганської області до Татарстану.